Цены на бензин с 23 декабря по 9 января выросли на 0.2% до 44.75 руб. за литр

Цены на бензин с 23 декабря 2019 года по 9 января 2020 года выросли на 0.2% до 44.75 руб. за литр, сообщил Росстат.



Бензин АИ-92 подорожал на 0.2% до 42.34 руб. за литр. Топливо марок АИ-95 и АИ-98 повысилось в цене на 0.1% - до 45.79 руб. и 51.86 руб. за литр соответственно.



Дизель стал дороже на 0.4% - 48.01 руб. за литр.

За период с момента предыдущей регистрации (23 декабря) в 49 центрах субъектов РФ (кроме автономных округов, входящих в состав областей) отмечался рост цен на бензин автомобильный. Более всего он подорожал в Южно-Сахалинске - на 2.3%.



При этом снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в шести центрах субъектов РФ, наиболее заметное в Челябинске - на 0.3%.



В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0.1%.



На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 39.9 до 44.66 руб., марки АИ-95 - от 41.9 до 49.25 руб., марки АИ-98 - от 49.6 до 54.83 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40.6 до 43.76 руб., марки АИ-95 - от 44 до 47.66 руб., марки АИ-98 - от 52.4 до 54.86 руб. за литр.



"AK&M" от 14.01.2020