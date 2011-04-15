ФТС в 2019 году перечислила в федеральный бюджет 5.729 трлн руб. Об этом говорится в материалах службы.



За декабрь 2019 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 554.15 млрд руб.





"AK&M" от 14.01.2020