В Италии сегодня проходит забастовка авиадиспетчеров

В Италии сегодня, 14 января, до 17:00 по местному времени пройдёт забастовка авиадиспетчеров. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



В этой связи ожидаются сбои в работе и изменения в расписании аэропортов страны.





"AK&M" от 14.01.2020