В Италии сегодня проходит забастовка авиадиспетчеров

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В Италии сегодня, 14 января, до 17:00 по местному времени пройдёт забастовка авиадиспетчеров. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.
В этой связи ожидаются сбои в работе и изменения в расписании аэропортов страны.
"AK&M" от 14.01.2020