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14/01/2020
16:33

Российские авиакомпании продолжают использовать воздушное пространство Ирана

Российские авиакомпании продолжают использовать воздушное пространство Ирана с мерами предосторожности, рекомендованными Росавиацией, включая корректировку маршрутов и расписания полётов. Об этом говорится в сообщении Росавиации по итогам совещания рабочей группы ведомства по осуществлению мониторинга и подготовке рекомендаций российским эксплуатантам по мерам безопасности, принимаемым в связи с военной деятельностью, потенциально опасной для производства международных полётов гражданских воздушных судов РФ в Ближневосточном регионе.

Кроме того, экипажи воздушных судов российских авиакомпаний не отмечают отрицательных особенностей в работе служб обслуживания воздушного движения Ирана.

Одновременно, по докладам экипажей, в настоящее время более чётко осуществляется работа военного сектора службы обслуживания воздушного движения Ирана. Также отмечено, что авиакомпании России не используют воздушное пространство Ирака и не планируют его использовать.

В ходе совещания акцентировали внимание руководства авиакомпаний на необходимость незамедлительного информирования Росавиации о малейших отклонениях, возникающих в полётах, и нестандартных ситуациях, которые обычно не возникают в мирное время.

Участники совещания отметили достаточность принятых в настоящее время мер для обеспечения безопасности полётов в воздушном пространстве Ирана.

Росавиация подготовила для направления в авиационные власти Ирана запрос об их оценке факторов риска, которую государствам следует проводить в соответствии с Руководством ИКАО по оценке факторов риска для полётов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи их.

"AK&M" от 14.01.2020
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