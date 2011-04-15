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14/01/2020
15:57

Китай приостановил сертификацию аквакультурной продукции для РФ

Китай приостановил сертификацию аквакультурной продукции, поставляемой в Россию. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

В результате достигнутых договорённостей между российским ведомством и компетентным ведомством КНР Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору по просьбе китайской стороны с 13 января 2020 года изменила статус китайских предприятий по производству аквакультуры на "приостановка сертификации".

Китайское ведомство дало гарантии о недопущении поставок продукции аквакультуры и самостоятельно приостановило сертификацию поставляемой из Китая в Россию указанной продукции, включая следующие виды гидробионтов: угорь, тилапия, осётр, форель, креветка и содержащие указанные виды гидробионтов смеси морепродуктов замороженных (морской коктейль).


"AK&M" от 14.01.2020
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