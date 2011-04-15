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14/01/2020
17:32

Минфин внедрил обзоры бюджетных расходов в систему управления государственными финансами

Минфин внедрил обзоры бюджетных расходов в систему управления государственными финансами. Их регулярное проведение предусмотрено Концепцией повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах, утверждённой Правительством РФ. Об этом говорится в сообщении Минфина.

Обзоры бюджетных расходов - инструмент, направленный на определение и сравнение различных вариантов экономии бюджетных средств, а также высвобождение недостаточно эффективно используемых ресурсов для их перенаправления на решение приоритетных задач.

В 2019 году проведено 5 обзоров: обзор бюджетных расходов на материально-техническое обеспечение федеральных государственных органов и органов управления государственными внебюджетными фондами РФ; обзор бюджетных расходов на проведение научно-исследовательских работ, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ гражданского назначения, в том числе в рамках государственных заданий; обзор бюджетных расходов на реализацию государственных программ развития промышленности гражданского назначения; обзор бюджетных расходов на реализацию государственных программ в сфере природопользования и охраны окружающей среды; обзор бюджетных расходов на реализацию функций и полномочий Федеральной службы судебных приставов.


"AK&M" от 14.01.2020
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