Минфин внедрил обзоры бюджетных расходов в систему управления государственными финансами. Их регулярное проведение предусмотрено Концепцией повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах, утверждённой Правительством РФ. Об этом говорится в сообщении Минфина.



Обзоры бюджетных расходов - инструмент, направленный на определение и сравнение различных вариантов экономии бюджетных средств, а также высвобождение недостаточно эффективно используемых ресурсов для их перенаправления на решение приоритетных задач.



В 2019 году проведено 5 обзоров: обзор бюджетных расходов на материально-техническое обеспечение федеральных государственных органов и органов управления государственными внебюджетными фондами РФ; обзор бюджетных расходов на проведение научно-исследовательских работ, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ гражданского назначения, в том числе в рамках государственных заданий; обзор бюджетных расходов на реализацию государственных программ развития промышленности гражданского назначения; обзор бюджетных расходов на реализацию государственных программ в сфере природопользования и охраны окружающей среды; обзор бюджетных расходов на реализацию функций и полномочий Федеральной службы судебных приставов.





"AK&M" от 14.01.2020