В России внедряют технологию упрочнения асфальтобетона нанотрубками. Об этом говорится в сообщении РОСНАНО.



Так, российская компания "ЭКО Груп" провела успешные испытания дорожного битума, модифицированного графеновыми нанотрубками TUBALL. Уникальная добавка произведена портфельной компанией РОСНАНО OCSiAl. Министерство транспорта РФ признало разработку перспективной, после чего была произведена укладка экспериментального участка дорожного полотна с нанотрубками на федеральной трассе "М-4 Дон".



"Графеновые нанотрубки формируют в асфальтобетоне армирующую сеть, которая улучшает комплекс физико-механических свойств: колеестойкость, температуру размягчения по КИШ, предел прочности при сжатии и усталостную долговечность, - говорит вице-президент OCSiAl по продажам в России и СНГ Александр Зимняков, цитируемый в сообщении. - Это существенно повышает эксплуатационные характеристики асфальтобетона, особенно важные в южных широтах на трассах, подверженных высокой транспортной нагрузке при высоких температурах".



Нанотрубки вводятся в битум с помощью адгезионных присадок, а затем модифицированный битум добавляется в асфальтобетон. Нанотрубки улучшают свойства дорожного битума при очень низких концентрациях - от 0.025% до 0.035% в общей массе материала, при этом самого битума в асфальтобетоне - не более 6%. Испытания показали прирост температуры размягчения на 10 градусов Цельсия и увеличение вязкости вяжущего более чем в два раза.



В результате асфальтобетоны, содержащие в своём составе битум с нанотрубками TUBALL, демонстрируют рост устойчивости к образованию колеи на 67%, а устойчивость к усталостному трещнообразованию возрастает на 67.5%.



Следующий шаг на пути применения разработки в масштабах страны - проектирование дорожной сети с упрочненным с помощью нанотрубок покрытием, уточняет А.Никитин, представитель "ЭКО Груп".



"Экспертный совет при Министерстве транспорта РФ, при участии экспертов из различных министерств и ведомств, признал разработку ООО "ЭКО Груп" по модификации асфальтобетона инновационной, одобрил ее применение в дорожном строительстве и рекомендовал рассмотреть вопрос ее применения в дорожном строительстве", - рассказал генеральный директор "ЭКО Груп" Александр Грейз.



Графеновые нанотрубки - невероятно прочный и лёгкий материал, который широко применяется для изменения свойств различных материалов. Их способность улучшать асфальтобетонные покрытия изучается научными группами по всему миру, и только российская разработка позволила приступить к испытанию асфальта с нанотрубками на реальных дорогах.



АО "РОСНАНО" (ИНН 7728131587) создано в марте 2011 года путём реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". РОСНАНО содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. Основные направления: опто- и наноэлектроника, машиностроение и металлообработка, солнечная энергетика, медицина и биотехнологии, энергосберегающие решения и наноструктурированные материалы.



Уставный капитал компании составляет 53.742 млрд руб. и разделён на 53741700000 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Росимуществу принадлежит 100% акций РОСНАНО.



"AK&M" от 14.01.2020