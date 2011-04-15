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14/01/2020
19:02

Для съезда с Киевского шоссе на улицу Адмирала Корнилова построят тоннель

Тоннель для съезда с Киевского шоссе на улицу Адмирала Корнилова в поселении Московский планируется построить во второй половине 2022 года, сообщил руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.

"По итогам конкурса к строительству развязки приступает АО "Московская инженерно-строительная компания". Работы должны быть завершены не более чем за 20 месяцев", - сказал А.Бочкарев.

Также здесь построят: боковой проезд Киевского шоссе, левоповортный съезд от станции метро "Румянцево" на Киевское шоссе, левоповоротный съезд с Родниковой улицы на боковой проезд Киевского шоссе, дорожную канализацию.

Территорию вокруг благоустроят, установят остановку общественного транспорта. На период строительства сделают временные дороги.

"Съезд с Киевского шоссе строится по поручению мэра Москвы Сергея Собянина для обслуживания территории ТПУ "Саларьево", - отметил руководитель департамента.


"AK&M" от 14.01.2020
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