ЦБ объявил учётную цену золота на 16 января - 3065.17 руб./г против 3050.51 руб./г на 15 января
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 16 января. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3065.17 руб./грамм
Серебро: - 35.10 руб./грамм
Платина: - 1971.16 руб./грамм
Палладий: - 4317.59 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
31.12 10.01 11.01 14.01 15.01
Золото 3008.36 3047.28 3050.60 3037.92 3050.51
Серебро 35.48 36.26 35.28 35.10 35.51
Платина 1896.77 1878.16 1916.48 1896.80 1911.32
Палладий 3795.53 4173.68 4175.67 4148.27 4239.26