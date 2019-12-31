ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 15 января, в размере 61.4140 руб. против 60.9474 руб. на 14 января.





Курс доллара США за последние 5 дней:



14.01.20 - 60.9474 руб.

11.01.20 - 61.2632 руб.

10.01.20 - 61.2340 руб.

01.01.20 - 61.9057 руб.

31.12.19 - 61.9057 руб.































































































































"AK&M" от 14.01.2020