ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 15 января, в размере 68.4213 руб. против 67.8162 руб. на 14 января.





Курс евро за последние 5 дней:



14.01.20 - 67.8162 руб.

11.01.20 - 68.0450 руб.

10.01.20 - 68.0555 руб.

01.01.20 - 69.3777 руб.

31.12.19 - 69.3406 руб.





























































































































































































































































































"AK&M" от 14.01.2020