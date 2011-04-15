Повтор! Профицит торгового баланса РФ в январе-ноябре уменьшился на 15.7% до $161.1 млрд

Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-ноябре 2019 года уменьшилось на 15.7% до $161.1 млрд. Об этом свидетельствует сообщение ФТС.



Внешнеторговый оборот России сократился на 3.1% до $609.5 млрд. Объём экспорта упал на 6.1% до $385.2 млрд, импорта - увеличился на 2.3% до $224.2 млрд.



Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 62.6% (в январе-ноябре 2018 года - 64.4%). По сравнению с январем-ноябрем 2018 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился на 8.6%, физический - возрос на 3.6%. Среди товаров топливно-энергетического комплекса увеличились физические объемы экспорта электроэнергии на 15.5%, бензина автомобильного - на 12.4%, угля каменного - на 3.6%. Вместе с тем снизились физические объемы экспорта нефтепродуктов на 7%, в том числе керосина - на 12.1%, дизельного топлива - на 9.1%, топлива жидкого - на 4.1%. Поставки природного газа снизились на 1.6%.



В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование - 45.9% (в январе-ноябре 2018 года - 47.3%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем-ноябрем 2018 года снизился на 1.2%, в том числе, механического оборудования - на 2.2%, электрического оборудования - на 1.8%, Возросли физические объемы импорта грузовых автомобилей на 13.6%, легковых автомобилей - на 3.2%.





"AK&M" от 14.01.2020