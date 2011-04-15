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15/01/2020
12:06

РФ запретила ввоз американского лизина для кормовых целей

Россельхознадзор приостанавливает ввоз на территорию Российской Федерации американского лизина для кормовых целей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В целях контроля за производством лизина для кормовых целей, поступающего из Соединенных Штатов Америки, Россельхознадзор неоднократно информировал американскую сторону о необходимости проведения инспекции американских предприятий по производству лизина, которые осуществляют поставки указанной кормовой добавки на территорию России.

Однако до настоящего времени в Россельхознадзор так и не поступил ответ от компетентного ведомства США о готовности принять российских специалистов, что расценивается Службой как отказ от инспекции.

Учитывая изложенное, в соответствии с законодательством ЕАЭС с 20 января 2020 года ввоз лизина на территорию Российской Федерации, произведённого двумя американскими предприятиями, будет приостановлен.

"AK&M" от 15.01.2020
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