РФ запретила ввоз американского лизина для кормовых целей

Россельхознадзор приостанавливает ввоз на территорию Российской Федерации американского лизина для кормовых целей. Об этом говорится в сообщении ведомства.



В целях контроля за производством лизина для кормовых целей, поступающего из Соединенных Штатов Америки, Россельхознадзор неоднократно информировал американскую сторону о необходимости проведения инспекции американских предприятий по производству лизина, которые осуществляют поставки указанной кормовой добавки на территорию России.



Однако до настоящего времени в Россельхознадзор так и не поступил ответ от компетентного ведомства США о готовности принять российских специалистов, что расценивается Службой как отказ от инспекции.



Учитывая изложенное, в соответствии с законодательством ЕАЭС с 20 января 2020 года ввоз лизина на территорию Российской Федерации, произведённого двумя американскими предприятиями, будет приостановлен.



"AK&M" от 15.01.2020