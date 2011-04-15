Пассажиропоток авиакомпаний РФ за 2019 год вырос на 10.2% до 128.1 млн по сравнению с годом ранее. Об этом сообщила Росавиация.



Пассажирооборот увеличился на 12.6% и достиг 322.98 млрд. пассажирокилометров.



Пассажиропоток Аэрофлота вырос на 4.1% до 37.2 млн, S7 - на 21% до 14 млн, "Россия" - на 4% до 11.6 млн, "Уральских авиалиний" - на 7% до 9.6 млн, "Победы" - на 43% до 10.3 млн.



В декабре 2019 года российские авиакомпании перевезли более 8.8 млн пассажиров (+4.5%), а пассажирооборот составил 23 млрд пассажирокилометров (+9%).



"AK&M" от 15.01.2020