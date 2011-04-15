ВТБ стал лидером по объёмам привлечения средств в ПИФы в 2019 году. Об этом говорится в сообщении банка.



За год инвесторы вложили в ПИФы ВТБ Капитал Управление активами 49.5 млрд руб. Это порядка половины средств, привлечённых всеми игроками рынка. Наилучшую динамику на рынке показали ВТБ - Фонд Сбалансированный (привлечено за год 18.2 млрд руб., годовая доходность здесь и далее на 31 декабря 2019 года - 236%) и ВТБ - Фонд Казначейский (12.3 млрд руб., годовая доходность - 11.3%).



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 15.01.2020