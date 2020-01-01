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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 16 января в размере 68.3747 руб. против 68.4213 руб. на 15 января.
Курс евро за последние 5 дней:
15.01.20 - 68.4213 руб.
14.01.20 - 67.8162 руб.
11.01.20 - 68.0450 руб.
10.01.20 - 68.0555 руб.
01.01.20 - 69.3777 руб.
"AK&M" от 15.01.2020