Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 16 января

Банк России установил на 16 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 42.2965

1 Азербайджанский манат 36.2115

100 Армянских драмов 12.8252

1 Белорусский рубль 28.9177

1 Болгарский лев 34.9368

1 Бразильский реал 14.8640

100 Венгерских форинтов 20.5002

1000 Вон Республики Корея 53.0744

10 Гонконгских долларов 78.9970

10 Датских крон 91.4451

1 Доллар США 61.4328

1 Евро 68.3747

100 Индийских рупий 86.7449

100 Казахстанских тенге 16.2060

1 Канадский доллар 47.0137

100 Киргизских сомов 87.8622

10 Китайских юаней 89.2024

10 Молдавских леев 35.2556

1 Новый туркменский манат 17.5773

10 Норвежских крон 69.1507

1 Польский злотый 16.1759

1 Румынский лей 14.2937

1 СДР (специальные

права заимствования) 84.8154

1 Сингапурский доллар 45.5834

10 Таджикских сомони 63.3981

1 Турецкая лира 10.4155

10000 Узбекских сумов 64.3225

10 Украинских гривен 25.6510

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 79.9548

10 Чешских крон 27.1694

10 Шведских крон 64.8443

1 Швейцарский франк 63.5293

10 Южноафриканских рэндов 42.6557

100 Японских иен 55.8836







"AK&M" от 15.01.2020