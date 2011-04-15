Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 16 января

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Банк России установил на 16 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 42.2965
1 Азербайджанский манат 36.2115
100 Армянских драмов 12.8252
1 Белорусский рубль 28.9177
1 Болгарский лев 34.9368
1 Бразильский реал 14.8640
100 Венгерских форинтов 20.5002
1000 Вон Республики Корея 53.0744
10 Гонконгских долларов 78.9970
10 Датских крон 91.4451
1 Доллар США 61.4328
1 Евро 68.3747
100 Индийских рупий 86.7449
100 Казахстанских тенге 16.2060
1 Канадский доллар 47.0137
100 Киргизских сомов 87.8622
10 Китайских юаней 89.2024
10 Молдавских леев 35.2556
1 Новый туркменский манат 17.5773
10 Норвежских крон 69.1507
1 Польский злотый 16.1759
1 Румынский лей 14.2937
1 СДР (специальные
права заимствования) 84.8154
1 Сингапурский доллар 45.5834
10 Таджикских сомони 63.3981
1 Турецкая лира 10.4155
10000 Узбекских сумов 64.3225
10 Украинских гривен 25.6510
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.9548
10 Чешских крон 27.1694
10 Шведских крон 64.8443
1 Швейцарский франк 63.5293
10 Южноафриканских рэндов 42.6557
100 Японских иен 55.8836
"AK&M" от 15.01.2020