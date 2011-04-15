Банк России на 16 января понизил курс евро к рублю почти на 5 копеек до 68.3747 руб., курс доллара США повысил почти на 2 копейки до 61.4328 руб.

Банк России на 16 января понизил официальный курс евро к рублю почти на 5 копеек до 68.3747 руб. с 68.4213 руб., курс доллара США повысил почти на 2 копейки до 61.4328 руб. с 61.4140 руб. 15 января.



Стоимость бивалютной корзины на 16 января уменьшилась более чем на копейку (-0.02%) до 64.5566 руб. с 64.5673 руб. 15 января.



"AK&M" от 15.01.2020