В Москве 17 домов разобрали по технологии "умного сноса" в рамках реновации с момента старта программы, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"На месте снесённых зданий построят современные новостройки для обеспечения волнового переселения жителей. Также проведут благоустройство, появятся новые зоны отдыха, спортивные и детские площадки и социальная инфраструктура в зависимости от потребности района", - сказал С.Лёвкин.



По его словам, больше всего домов снесли в районах Можайский и Бабушкинский, за ними идёт Южное Бутово.



Поэлементный разбор жилых зданий - максимально щадящий для окружающей среды. Полученные отходы отправляются на переработку для вторичного использования - как в строительстве, так и в благоустройстве территорий.



Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5173 дома. 17 декабря 2019 года в список стартовых площадок реновации включена ещё 81, а десять исключили из-за различных градостроительных ограничений. Теперь в адресный перечень входит 431 стартовая площадка с объёмом строительства более 6.7 млн кв. м жилья.



"AK&M" от 15.01.2020