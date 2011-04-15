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15/01/2020
13:44

В России не все ясли готовы принять детей, В.Путин

В России не все ясли готовы принять детей.
Как заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию (стенограмма размещена на сайте Кабмина) "…Мы выделили средства из федерального бюджета, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тыс. новых мест в яслях. Однако за 2018-2019 годы вместо девяноста тысяч таких мест создано 78 тыс. Из них реально могут быть предоставлены малышам 37.5 тыс. мест. На остальные до сих пор просто не получена образовательная лицензия. Значит, такие ясли не готовы принять детей. Уважаемые главы субъектов Федерации, дорогие мои коллеги, нельзя так работать. Ну вы чего? Это значит, что мы создали 77.7 тыс., да и то не в полноценном режиме, имею в виду, что половина из них не может работать, а к 2021 году нужно создать 177.3. Я вас прошу сделать всё, хотя это уже очень сложно, тем не менее это нужно сделать - нужно наверстать этот пробел. Повторю, мы должны работать по всем направлениям поддержки семьи", - заявил глава государства.

"AK&M" от 15.01.2020
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