В.Путин предложил предусмотреть выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Стенограмма размещена на сайте Кабмина.



Так, он отметил, что "при поддержке федерального бюджета начались выплаты на третьего или последующих детей в 75 субъектах Федерации - теперь включая все регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока. Всё это существенная поддержка. Но вот я о чём подумал, и, думаю, вы это тоже понимаете: когда ребёнку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются, и, значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию с доходами. Это, собственно говоря, и происходит. Этого нельзя допустить. Тем более хорошо понимаю, что, пока дети не пошли в школу, маме зачастую трудно совмещать работу и уход за ребёнком. Мы с вами хорошо знаем по своим детям, по своим внукам. Ребятишки в этом возрасте, что называется, знакомятся с вирусами, часто болеют. Маме не выйти на работу. В этой связи предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Причём уже с 1 января 2020-го, текущего года".



Также он добавил, что выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. "То есть действительно со сложной, очень сложной ситуацией. Чтобы получать такую выплату, достаточно будет подать заявление, а также указать свой легальный, официальный доход. Обращаю внимание, нужно сделать эту процедуру максимально удобной и простой для граждан. Чтобы они могли всё оформить без очередей и преград. Или дистанционно, через соответствующий государственный портал".



"В каждом субъекте Федерации, как я уже сказал, доходы могут разниться. И выплаты на первом этапе составят у нас половину прожиточного минимума - 5.5 тыс.. Но это не всё. Мы должны будем понять и оценить, как работает эта система, и если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5.5 тыс., сделаем следующий шаг. Будем выплачивать со следующего года уже целиком (в каждом регионе по-разному), будем выплачивать полный ПМ, это 11 с лишним тысяч. Здесь цифры, повторяю, тоже будут разные, но примерно, в среднем это будет 11 тыс. на ребёнка в месяц", - сказал глава государства.



"AK&M" от 15.01.2020