В.Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с первого по четвёртый класс. Стенограмма размещена на сайте Кабмина.



Вместе с тем он добавил: "Не буду скрывать, у нас большие дискуссии шли на этот счёт, некоторые коллеги в общем и целом не возражают не потому, что им детей не хочется поддержать, но говорят о том, что это не очень справедливо, что и люди с приличными доходами, и с маленькими доходами будут получать одинаковую поддержку от государства. В этом, конечно, есть логика, это правда, но есть и логика тоже, характерная для нашего общества, - все должны себя чувствовать в равных условиях, не должны дети и родители, которых часто сегодняшнее положение унижает, чувствовать, что они даже ребёнка прокормить не могут".



"Чтобы организовать бесплатное горячее и, подчеркну, здоровое питание, предлагаю направить средства из трёх источников: федерального, регионального и местного. Но вопрос не только в деньгах. Нужно создать в школах и необходимую инфраструктуру, оборудовать столовые и буфеты, наладить систему снабжения, и, безусловно, качественными продуктами. Обращаю внимание, что даже во время Советского Союза этого не делалось, как я уже сказал. Это, конечно, потребует времени, но в тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. Остальных коллег прошу форсировать эту работу. Не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах Федерации по всей стране должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием", - сказал президент.



"AK&M" от 15.01.2020