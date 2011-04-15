В.Путин поручил Правительству внести изменения в нацпроект "Образование"

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию поручил Правительству внести изменения в национальный проект "Образование". Стенограмма размещена на сайте Кабмина.



"Прошу Правительство совместно с регионами с учётом демографического и других факторов определить, сколько необходимо дополнительных школьных мест, внести необходимые изменения в национальный проект "Образование"", - сказал он.



"Здесь нужно искать гибкие решения: не только строить школы, но и эффективно использовать всю образовательную да и другую инфраструктуру для этих целей, возможности современных технологий в интересах обучения детей", - добавил президент.



Перед этим он отметил, что "в середине наступающего десятилетия в России будет около 19 миллионов школьников, почти на 6 миллионов больше, чем в 2010 году. Некоторые полагают, что повлиять на объективные процессы в демографии трудно, а потому выделять большие ресурсы на демографическое развитие нецелесообразно. Однако на практике мы видим прямое доказательство обратного, а именно: меры поддержки семей работают, их результат превосходит иногда даже самые смелые наши ожидания. Замечательно, что в наших школах вновь так много детей. Вместе с тем такая ситуация не должна сказываться на комфорте и качестве их обучения".





"AK&M" от 15.01.2020