Школы РФ к 2021 году получат высокоскоростной интернет, В.Путин

Школы РФ к 2021 году получат высокоскоростной интернет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Стенограмма размещена на сайте Кабмина.



"Сейчас практически все школы России подключены к интернету. В 2021 году они должны получить уже не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет, что позволит в полном объёме приступить к цифровой трансформации отечественной школы, обеспечить доступ педагогов и учеников к передовым образовательным программам, внедрять индивидуальные подходы к обучению, направленные на раскрытие способностей каждого ребёнка", - сказал он.



"AK&M" от 15.01.2020