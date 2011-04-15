В.Путин предложил доплачивать классным руководителям 5 тыс. руб.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию предложил ввести специальную доплату классным руководителям. Стенограмма размещена на сайте Кабмина.



"Ближе всего к ученикам - их классные руководители. Такая постоянная каждодневная работа, связанная с обучением, воспитанием детей, - это огромная ответственность, и она, конечно, требует особой подготовки наставников и их особой поддержки. В этой связи считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее пяти тысяч рублей за счёт средств федерального бюджета", - сказал он.



"…Но, само собой разумеется, я хочу обратить на это внимание: все действующие региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены, уважаемые коллеги, обращаю на это ваше внимание. И обязательно посмотрю, что происходит на практике, в жизни", - добавил президент.



"AK&M" от 15.01.2020