В.Путин предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах. Стенограмма размещена на сайте Кабмина.



"В ближайшие годы число выпускников школ будет расти. С учётом этого нам важно сохранить равную, справедливую доступность бесплатного очного высшего образования. В этой связи предлагаю ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, причём (и то, что я скажу дальше, чрезвычайно важно) в приоритетном порядке отдавать эти места именно в региональные вузы, именно в те территории, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров", - сказал президент.



"AK&M" от 15.01.2020