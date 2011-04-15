В.Путин попросил Общероссийский народный фронт взять под контроль ход оснащения, строительства и ремонта фельдшерско-акушерских пунктов

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию попросил Общероссийский народный фронт взять под контроль ход оснащения, строительства и ремонта фельдшерско-акушерских пунктов. Стенограмма размещена на сайте Кабмина.



"В этом году мы должны в полном объёме, как и предусмотрено в профильном национальном проекте, завершить развёртывание сети фельдшерско-акушерских пунктов. Но это не значит, что все проблемы с ФАПами решены. Хочу подчеркнуть, смысл их работы не в том, чтобы выписывать справки, направления и сходу спроваживать людей в райцентры. У специалистов на местах должна быть возможность оказывать реальную помощь людям, использовать современное оборудование и скоростной интернет. Я прошу Общероссийский народный фронт взять под контроль ход оснащения, строительства и ремонта ФАПов", - сказал он.



Также он добавил, что с 1 июля будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения. "Предстоит отремонтировать и оборудовать новой техникой поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи во всех регионах страны. На решение этих задач мы дополнительно выделили 550 млрд руб., более 90 процентов - это федеральные ресурсы".



"AK&M" от 15.01.2020