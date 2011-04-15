Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

15/01/2020
14:28

В.Путин попросил Общероссийский народный фронт взять под контроль ход оснащения, строительства и ремонта фельдшерско-акушерских пунктов

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию попросил Общероссийский народный фронт взять под контроль ход оснащения, строительства и ремонта фельдшерско-акушерских пунктов. Стенограмма размещена на сайте Кабмина.

"В этом году мы должны в полном объёме, как и предусмотрено в профильном национальном проекте, завершить развёртывание сети фельдшерско-акушерских пунктов. Но это не значит, что все проблемы с ФАПами решены. Хочу подчеркнуть, смысл их работы не в том, чтобы выписывать справки, направления и сходу спроваживать людей в райцентры. У специалистов на местах должна быть возможность оказывать реальную помощь людям, использовать современное оборудование и скоростной интернет. Я прошу Общероссийский народный фронт взять под контроль ход оснащения, строительства и ремонта ФАПов", - сказал он.

Также он добавил, что с 1 июля будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения. "Предстоит отремонтировать и оборудовать новой техникой поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи во всех регионах страны. На решение этих задач мы дополнительно выделили 550 млрд руб., более 90 процентов - это федеральные ресурсы".

"AK&M" от 15.01.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100