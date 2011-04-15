В.Путин предложил изменить порядок приёма в медицинские вузы

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приёма в вузы по медицинским специальностям. Стенограмма размещена на сайте Кабмина.



"Вопрос подготовки, привлечения кадров - ключевой для здравоохранения. К 2024 году все его уровни должны быть обеспечены специалистами, и в приоритетном порядке первичное звено. В этой связи предлагаю в новом учебном году существенно изменить порядок приёма в вузы по медицинским специальностям. По специальности лечебное дело - 70 процентов бюджетных мест станут целевыми, по специальности педиатрия - 75 процентов. Квоты на целевой приём будут формироваться по заявкам регионов Российской Федерации. Но они в свою очередь должны предоставить гарантию трудоустройства будущим выпускникам, чтобы специалисты приходили на работу именно туда, где их помощи ждут люди", - сказал он.



"Что касается ординатуры, предлагаю по самым дефицитным направлениям установить почти стопроцентное целевое обучение. Причём при поступлении преимущество будут иметь врачи со стажем работы в первичном звене, особенно на селе. Естественно, что целевое обучение надо предусмотреть и для федеральных медицинских центров", - добавил глава государства.





"AK&M" от 15.01.2020