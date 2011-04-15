Инфляция находится на предсказуемо низком уровне, В.Путин

Инфляция находится на предсказуемо низком уровне. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Стенограмма размещена на сайте Кабмина.



"Результатом последовательной работы Правительства и Банка России стала и ценовая стабилизация. По итогам прошлого года инфляция составила три процента, это ниже установленного ориентира в четыре процента. Да, на отдельные товары и услуги цены выросли чуть больше, но в общем, повторю, инфляция находится на предсказуемо низком уровне. Ситуация принципиально отличается от той, что была ещё пять или десять тем более лет назад, когда двузначная инфляция фактически была налогом на всех граждан страны, особенно тяжёлым для тех, кто получал фиксированные доходы, - пенсионеров, работников бюджетной сферы", - сказал он.



Также он добавил, что "сейчас, опираясь на устойчивый макроэкономический фундамент, нужно создать условия для существенного повышения реальных доходов граждан. Вновь подчеркну, это важнейшая задача Правительства и Центрального банка. Для её решения необходимы структурные изменения национальной экономики, увеличение её эффективности. В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых".



"Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьёзно нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. Начиная с этого года ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее пяти процентов, их долю в ВВП страны нужно увеличить с текущего 21 процента до 25 процентов в 2024 году", - добавил президент.



"AK&M" от 15.01.2020