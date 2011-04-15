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15/01/2020
14:43

Порядка 80 предприятий РФ получат комплексные экологические разрешения, В.Путин

Порядка 80 предприятий РФ получат комплексные экологические разрешения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Стенограмма размещена на сайте Кабмина.

"До конца года не менее 80 из 300 крупнейших предприятий должны перейти на так называемые наилучшие доступные технологии, получить комплексные экологические разрешения, что означает последовательное сокращение вредных выбросов. К настоящему времени выдано 16 таких разрешений, но в целом работа идёт по плану. Ни в коем случае нельзя допускать здесь сбоев. Нужно кардинально снизить объём отходов, поступающих на полигоны, внедрять раздельный сбор мусора, в целом переходить на экономику замкнутого цикла и уже с 2021 года начать применение механизма так называемой расширенной ответственности производителей, когда производители и импортёры товаров и упаковок несут расходы по их утилизации. Если сказать просто: загрязнитель платит", - сказал президент.


"AK&M" от 15.01.2020
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