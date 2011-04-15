Гендиректором SAS Россия/СНГ назначен А.Тихонов

Генеральным директором SAS Россия/СНГ назначен Александр Тихонов. Об этом говорится в сообщении компании.



В новой должности он будет отвечать за разработку и реализацию стратегии по дальнейшему развитию бизнеса компании на рынке России и СНГ, а также за выстраивание долгосрочных отношений с заказчиками на основе корпоративных ценностей SAS и принципов клиентоориентированности.



До недавнего времени он работал в IBM, где отвечал за продажи программного обеспечения в России и странах СНГ и руководил командой, сопоставимой по размерам с SAS Россия.



Компания SAS является крупнейшей в мире частной IT-компанией, специализирующейся на разработке и продаже решений и услуг в области бизнес-аналитики. Компания основана в 1976 году, и сегодня в её офисах по всему миру работают около 14 тыс. сотрудников.



В России и странах СНГ компания SAS начала работу в 1996 году. Заказчикам компания SAS предлагает полный спектр решений и услуг в области бизнес-аналитики: консалтинг, внедрение, обучение и техническую поддержку. Клиентами SAS в России и СНГ являются десять крупнейших российских банков (Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк и другие), девять страховых компаний (Ингосстрах, Ренессанс Страхование, ВСК и другие), РЖД, Аэрофлот, лидеры розничной торговли, государственные организации, крупнейшие компании из телекоммуникационного и топливно-энергетического сектора.





"AK&M" от 15.01.2020