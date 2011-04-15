В.Путин поручил ускорить рассмотрение технологического законодательного пакета

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию поручил ускорить рассмотрение технологического законодательного пакета. Стенограмма размещена на сайте Кабмина.



"Исследователям, инженерам, предпринимателям мы должны обеспечить свободу для работы, научного, инновационного поиска. Я прошу Правительство и депутатов Государственной Думы ускорить рассмотрение так называемого технологического законодательного пакета. Уже в этом году нужно запустить гибкий механизм экспериментальных правовых режимов для разработки и внедрения в России новых технологий, наладить современное регулирование оборота больших данных", - сказал он.



"AK&M" от 15.01.2020