В.Путин не видит необходимости в принятии новой Конституции

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил, что не видит необходимости в принятии новой Конституции. Стенограмма размещена на сайте Кабмина.



"…Несмотря на ряд нерешённых, достаточно острых проблем, о которых мы говорили сегодня, стабилизировалась тем не менее ситуация в экономике и социальной сфере. И сегодня ряд политических общественных объединений ставят вопрос о принятии новой Конституции. Сразу же хочу ответить: считаю, что такой необходимости нет. Потенциал Конституции 1993 года далеко не исчерпан, а фундаментальные основы конституционного строя, права и свободы человека, надеюсь, ещё многие десятилетия будут оставаться прочной ценностной базой для российского общества", - сказал он.



"Вместе с тем высказывания на тему изменения Конституции уже прозвучали. И полагаю возможным обозначить здесь и свою позицию, вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые считаю вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие", - добавил президент.



"AK&M" от 15.01.2020