В.Путин предложил закрепить в Конституции норму о размере МРОТ и индексации пенсии

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции норму о размере МРОТ и индексации пенсии. Стенограмма размещена на сайте Кабмина.



"…Поэтому считаю необходимым прямо закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения, у нас это в законе есть, надо закрепить это в Конституции, а также закрепить в Основном законе принципы достойного пенсионного обеспечения, имею в виду здесь и регулярную индексацию пенсий.



"AK&M" от 15.01.2020