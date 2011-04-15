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15/01/2020
15:30

В.Путин предложил доверить Госдуме утверждение главы Правительства

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию предложил доверить Госдуме утверждение главы Правительства. Стенограмма размещена на сайте Кабмина.

"…В соответствии со статьями 111 и 112 Конституции Российской Федерации президент лишь получает согласие Государственной Думы на назначение председателя Правительства России, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров. Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной Думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя Правительства Российской Федерации, а затем по его представлению - по представлению председателя Правительства - всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утверждённые парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц", - сказал В.Путин.

"AK&M" от 15.01.2020
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