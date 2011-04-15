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15/01/2020
15:28

В Черноморском районе Крыма построят газопровод

В Черноморском районе Крыма построят газопровод. Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство промыслового газопровода-отвода для подключения Краснополянского месторождения к промысловому газопроводу "Берег-Глебовка", говорится в сообщении ведомства.

По итогам рассмотрения представленных материалов выдано положительное заключение.

Краснополянское газоконденсатное месторождение расположено в Черноморском районе Крыма вблизи села Красная Поляна и относится к Причерноморско-Крымской нефтегазоносной области, обладающей 23 месторождениями, большинство из которых расположены на равнинной территории Крыма и в восточной части акватории Чёрного моря. Краснополянское газоконденсатное месторождение было обнаружено в 1958 году, его начальный запас составлял 400 млн куб. м.

Планомерные разведывательные работы на территории нефтегазоносной области были начаты ещё в 1929 году, а основные месторождения были открыты в послевоенные годы. Проектом, одобренным экспертами Крымского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство промыслового газопровода-отвода Ду150 от установки комплексной подготовки газа "Краснополянское" к уже действующему промысловому газопроводу Ду500 "Берег-Глебовка". Трасса протяжённостью 4216 м будет проложена под землей.

Пропускная способность газопровода-отвода составит 10 тыс. куб. м в час.

"AK&M" от 15.01.2020
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