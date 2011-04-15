В.Путин предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации. Стенограмма размещена на сайте Кабмина.



"Предлагаю предусмотреть, что назначение руководителей всех так называемых силовых ведомств президент может проводить по итогам консультаций с Советом Федерации. Считаю, что такой подход сделает работу силовых, правоохранительных органов более прозрачной и в большей степени подотчётной обществу", - сказал он.



"Принцип назначения по итогам консультаций с Советом Федерации может быть применён и в отношении прокуроров регионов. Сегодня они назначаются по согласованию с региональным законодательным собранием. Уважаемые коллеги, это может на практике приводить к определённым, в том числе неформальным, обязательствам перед местными властями, а значит, и к рискам потерять объективность и беспристрастность", - добавил президент.



"Что касается позиции территорий по кандидатуре прокурора в субъектах Федерации, то она может быть учтена в ходе консультаций в Совете Федерации, который как раз и является палатой регионов. У нас не может быть какой-то своей доморощенной законности в одном и в другом регионе, а значит, прокурор - это сквозная верховная власть, следящая за исполнением этих законов вне зависимости ни от каких обстоятельств регионального характера. Убеждён, б?льшая независимость прокуратуры от местных властей, безусловно, в интересах граждан, в каком бы субъекте они ни проживали. Уважаемые коллеги, давайте руководствоваться прежде всего их интересами - интересами наших людей", - сказал В.Путин.



"AK&M" от 15.01.2020