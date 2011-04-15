Совфеду надо дать право отрешать от должности судей, В.Путин

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил о необходимости предусмотреть в Конституции полномочия Совета Федерации по представлению президента России отрешать от должности судей Конституционного и Верховного Судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным конституционным законом, свидетельствующих о невозможности сохранения лицом статуса судьи. Стенограмма размещена на сайте Кабмина.



"Это предложение делается исходя из сложившейся практики. Этого явно сегодня не хватает", - сказал он.



"AK&M" от 15.01.2020