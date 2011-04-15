Инфляция с 10 по 13 января составила 0.1%, с начала января - 0.4%

Инфляция с 10 по 13 января 2020 года составила 0.1%, с начала января - 0.4%. Об этом сообщил Росстат.



За период с 10 по 13 января снизились цены: на пшено - на 0.7%; яйца куриные -



на 0.4%; сахар-песок - на 0.3%; масло подсолнечное и рис шлифованный - на 0.2%; свинину, мясо кур, вермишель и печенье - на 0.1%.



Одновременно выросли цены на крупу гречневую на 0.4%, на колбасу варёную и творог жирный - на 0.2%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1.3%, в том числе на огурцы свежие - 3.3%, помидоры - 2.1%.



Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0.1%.



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