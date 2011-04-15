От посёлка Мосрентген в сторону Троицка начали строить дорогу

Первый участок дороги "Мамыри-Пенино-Шарапово" начали строить от посёлка Мосрентген в сторону Троицка, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Она соединит деревни Мамыри, Пенино и Шарапово и разгрузит Калужское и Киевское шоссе на участке от МКАД до Новых Ватутинок, а жители быстрее доберутся к станциям метро "Филатов Луг" и "Прокшино", - написал Сергей Собянин на своей странице в "Твиттере".



По словам руководителя Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, уже началась подготовка территории и насыпи на отдельных участках.



Длина участка дороги составит 8.3 км. Здесь будет по две полосы для движения в каждую сторону. Через реку Сосенку возведут мост. Для пешеходов сделают тротуары. Вдоль трассы установят освещение и светофоры, а вдоль жилой застройки появятся шумозащитные экраны.



К строительству второго участка приступят в 2021 году. Дорогу продлят с противоположной стороны до ул. Адмирала Корнилова в районе деревни Мамыри.



Таким образом, от МКАД до трассы "М3 "Украина" - "Середнево-Марьино-Десна", по которой к тому моменту уже запустят движение, можно будет добраться, не выезжая на Калужское шоссе.



Ввод всей автодороги "Мамыри-Пенино-Шарапово" намечен на 2022 год. Общая длина трассы составит 10.2 км.



"Новая дорога существенно снизит нагрузку на Калужское и Киевское шоссе на участке от МКАД до Новых Ватутинок и улучшит транспортную инфраструктуру сразу нескольких населённых пунктов Новой Москвы-Мосрентген, Мамыри, Николо-Хованское, Летово, Пенино", - подчеркнул В.Жидкин.



Новая магистраль соединит трассы "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе", "М3 "Украина-посёлок Ямонтово" и строящуюся "М3 "Украина" - Середнево-Марьино-Десна". На пересечении с магистралями сделают транспортные развязки.



"AK&M" от 15.01.2020