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15/01/2020
16:43

Из бюджета Москвы выделили около 170 млрд руб. на транспортное развитие ТиНАО

Из бюджета Москвы выделили около 170 млрд руб. на транспортное развитие Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО), сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Решение о финансировании принял Сергей Собянин. Городской бюджет является основным инвестором создания современной дорожно-транспортной инфраструктуры в ТиНАО. К январю 2020 года Москва перечислила деньги на строительство метро, проектирование и строительство более 200 км дорог", - сказал В.Жидкин.

Он отметил, что в Новой Москве уже открыто восемь станций метро. Они активно принимают пассажиров.

В 2020 году в ТиНАО продолжится строительство транспортной инфраструктуры.

"Сейчас проектируется более 200 км дорог и почти 110 км строится. К 2035 году объём инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры ТиНАО составит 1 трлн руб.", - заключил В.Жидкин.

"AK&M" от 15.01.2020
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