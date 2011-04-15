Из бюджета Москвы выделили около 170 млрд руб. на транспортное развитие ТиНАО

Из бюджета Москвы выделили около 170 млрд руб. на транспортное развитие Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО), сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Решение о финансировании принял Сергей Собянин. Городской бюджет является основным инвестором создания современной дорожно-транспортной инфраструктуры в ТиНАО. К январю 2020 года Москва перечислила деньги на строительство метро, проектирование и строительство более 200 км дорог", - сказал В.Жидкин.



Он отметил, что в Новой Москве уже открыто восемь станций метро. Они активно принимают пассажиров.



В 2020 году в ТиНАО продолжится строительство транспортной инфраструктуры.



"Сейчас проектируется более 200 км дорог и почти 110 км строится. К 2035 году объём инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры ТиНАО составит 1 трлн руб.", - заключил В.Жидкин.



"AK&M" от 15.01.2020