ЛУКОЙЛ снизит затраты на электроэнергию

Предприятия группы "ЛУКОЙЛ" ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" и ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь" смогут снизить затраты на покупку электроэнергии на российском Оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ), благодаря участию в пилотном проекте управления спросом. Об этом говорится в сообщении компании.



Новая система позволит добывающим обществам получать оплату на рынке системных услуг ОРЭМ за снижение объемов потребления мощности в пиковые часы. Для энергорынка управляемое сокращение спроса выгоднее загрузки наиболее дорогих и неэффективных электростанций. Таким образом, применение системы управления спросом снизит затраты для всех потребителей. Кроме того, повышается общая надёжность энергосистемы.



По результатам конкурентного отбора, проведённого Системным оператором ЕЭС России, статус "Агрегатор управления спросом на электрическую энергию" присвоен ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС". Это общество будет координировать участие предприятий группы "ЛУКОЙЛ" в пилотном проекте. В будущем к агрегатору могут присоединиться другие организации компании, а также сторонние предприятия.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ЛУКОЙЛа, по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 13.2% до 520.9 млрд руб. с 460.1 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации составила 5.929 трлн руб., что на 1.1% ниже по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - 5.993 трлн руб. Показатель EBITDA вырос на 14.5% и составил 958 млрд руб. против 836.5 млрд руб.



"AK&M" от 15.01.2020