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15/01/2020
17:19

"Единая транспортная дирекция" открыла мультимодальное сообщение между Краснодаром и Сочи

АНО "Единая транспортная дирекция" совместно с ОАО "РЖД" 15 января 2020 года открыли мультимодальное сообщение между Краснодаром и Сочи. Об этом сообщил Минтранс России.

Это позволит сохранить транспортную доступность курортного направления во время капитального ремонта пути в Лысогорском тоннеле на участке Чинары-Чилипси.

От Краснодара до Туапсе пассажиры следуют на комфортабельных автобусах, далее - "Ласточками" N 801/802 Туапсе-Адлер и N 815/816 Туапсе-Роза Хутор. Автобусы оборудованы ремнями безопасности, просторными багажными отсеками. Также для удобства пассажиров салоны автобусов оснащены мониторами и USB-розетками для зарядки мобильных устройств.

В расписании 6 рейсов в день в прямом и обратном направлении. Планируемое время в пути - 4 часа.

"Единый билет" можно приобрести в любой железнодорожной кассе, на сайте и через мобильное приложение ОАО "РЖД". На главной странице сайта нужно задать пункт отправления "Краснодар" и пункт прибытия "Сочи", а также добавить отметку "маршрут с пересадкой" и выбрать время пересадки от 13 до 60 минут. Система покажет удобные поездки по "единому" билету. Продажа билетов закрывается за 5 часов до отправления автобуса.

Отправление автобусов осуществляется с привокзальной площади железнодорожного вокзала Краснодара и станции Туапсе. Перевозки продлятся до 27 апреля.

Продажи "единых" билетов в этом направлении начались 30 декабря 2019 года, на сегодняшний день оформлено 773 проездных документа.



"AK&M" от 15.01.2020
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