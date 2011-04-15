Продолжается регистрация на участие в XVIII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России"

31 января 2020 года в Москве состоится ежегодная XVIII Всероссийская конференция "Ипотечное кредитование в России" на тему "ИПОТЕКА 2020: ЭСКРОУ и ЦИФРОВАЯ ЭКОСРЕДА". Конференция организована Информационным агентством AK&M при участии профильных ведомств и профессиональных деловых организаций.



Регистрация открыта на официальном сайте проекта: http://www.akm.ru/ipoteka2020/.



Участие в мероприятии платное.

Место проведения: Отель Мариотт Новый Арбат, Москва, Новый Арбат, д. 32.



Конференцию откроет пленарная дискуссия. Участники обсудят итоги рынка жилой недвижимости и ипотечного кредитования в 2019 году, проблемы и достижения внедряемой системы проектного финансирования, последние нововведения и законодательные инициативы. В числе спикеров дискуссии: председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по финансовому рынку Геннадий Аксаков, руководитель аналитического центра АО "ДОМ.РФ" Михаил Гольдберг, заместитель председателя правления АО "Россельхозбанк" Денис Константинов, советник заместителя министра сельского хозяйства РФ Елена Петрикова, коммерческий директор МосТУ Группы "Эталон" Василий Фетисов, вице-президент ПАО "Группа Компаний ПИК" Дмитрий Тимофеев, председатель правления "Абсолют Банк" Татьяна Ушкова, руководитель бизнеса ипотечного кредитования и расчётов по сделкам с недвижимостью Банка "Санкт-Петербург" Екатерина Синельникова и другие.



Продолжит конференцию секция "Цифровая экосреда рынка недвижимости и системы ипотечного кредитования". Эксперты обсудят цифровые предпочтения потребителей и особенности взаимодействия игроков в построении маркетплейсов на рынке недвижимости. В дискуссии примут участие: заместитель управляющего директора АО "ДОМ.РФ" Олег Комлик, советник первого заместителя председателя Банка России Елена Чайковская, директор бизнес-юнита "ЦИАН.Финансы" Дмитрий Камалдынов, партнёр и директор московского офиса Boston Consulting Group Сергей Ишков, партнёр ГК SRG Максим Русаков, генеральный директор ООО "Жилищная экосистема ВТБ" Вячеслав Дусалеев, руководитель управления цифрового партнёрского бизнеса ПАО "Росбанк" Игорь Дмитриев и другие.



В рамках практической сессии "Проектное финансирование строительства жилой недвижимости – требования и подходы" директор по корпоративным продуктам Банка ДОМ.РФ Андрей Бахмутов осветит аспекты работы с застройщиками, условия финансирования, подходы к анализу деятельности компаний и оценки их кредитоспособности, ответит на актуальные вопросы участников рынка.



Бизнес-партнёр конференции – Банк "Санкт-Петербург".

"AK&M" от 15.01.2020