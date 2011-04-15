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15/01/2020
17:24

Д.Медведев объявил об уходе Правительства в отставку

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил об уходе Правительства в отставку. Об этом он заявил на встрече с членами Правительства, которую провёл Президент России Владимир Путин, говорится на сайте Кремля.

"<…> очевидно, что мы как Правительство Российской Федерации должны предоставить Президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. И в этих условиях я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьёй 117 Конституции Российской Федерации Правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку", - сказал Д.Медведев.

В свою очередь В.Путин выразил удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты. "Не всё, разумеется, получилось, но всё никогда и не получается в полном объёме", - отметил Президент, и попросил исполнять обязанности в полном объёме до формирования Правительства в новом составе.

Также глава государства напомнил, что Д.Медведев был главой государства, Президентом РФ, уже восемь лет он практически возглавляет Правительство, наверное, это самый длительный срок пребывания в этой должности в новейшей истории России.

"AK&M" от 15.01.2020
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