В.Путин сообщил о намерении ввести должность заместителя председателя Совбеза и предложить её Д.Медведеву

Президент России Владимир Путин сообщил о намерении ввести должность заместителя председателя Совбеза и предложить ее главе Правительства Дмитрию Медведеву. Об этом он заявил на встрече с членами Правительства, говорится на сайте Кремля.



"<…>Мы договорились, - Вы знаете, что есть ярко выраженный президентский блок, а есть правительственный блок, хотя Президент, конечно, отвечает у нас за всё, но президентский блок - это прежде всего вопросы безопасности, обороноспособности и так далее. Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами. И с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он в будущем занялся вопросами именно этого свойства, этой категорией вопросов. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время - введу должность заместителя Председателя Совета Безопасности. Председателем Совета Безопасности, как известно, является Президент. Если потребуется внести изменения в действующий закон, в нормативную базу, то готов буду это сделать в ближайшее время и буду просить депутатов также поддержать. Надо просто, чтобы юристы дали соответствующие оценки", - сказал В.Путин.





"AK&M" от 15.01.2020