Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

15/01/2020
18:25

В.Путин сообщил о намерении ввести должность заместителя председателя Совбеза и предложить её Д.Медведеву

Президент России Владимир Путин сообщил о намерении ввести должность заместителя председателя Совбеза и предложить ее главе Правительства Дмитрию Медведеву. Об этом он заявил на встрече с членами Правительства, говорится на сайте Кремля.

"<…>Мы договорились, - Вы знаете, что есть ярко выраженный президентский блок, а есть правительственный блок, хотя Президент, конечно, отвечает у нас за всё, но президентский блок - это прежде всего вопросы безопасности, обороноспособности и так далее. Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами. И с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он в будущем занялся вопросами именно этого свойства, этой категорией вопросов. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время - введу должность заместителя Председателя Совета Безопасности. Председателем Совета Безопасности, как известно, является Президент. Если потребуется внести изменения в действующий закон, в нормативную базу, то готов буду это сделать в ближайшее время и буду просить депутатов также поддержать. Надо просто, чтобы юристы дали соответствующие оценки", - сказал В.Путин.


"AK&M" от 15.01.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100