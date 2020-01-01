ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 16 января, в размере 68.3747 руб. против 68.4213 руб. на 15 января.





Курс евро за последние 5 дней:



15.01.20 - 68.4213 руб.

14.01.20 - 67.8162 руб.

11.01.20 - 68.0450 руб.

10.01.20 - 68.0555 руб.

01.01.20 - 69.3777 руб.































































































































































































































































































"AK&M" от 15.01.2020