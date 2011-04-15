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16/01/2020
09:20

Повтор! Д.Медведев объявил об уходе Правительства в отставку

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил об уходе Правительства в отставку. Об этом он заявил на встрече с членами Правительства, которую провёл президент России Владимир Путин, говорится на сайте Кремля.

"Очевидно, что мы как Правительство Российской Федерации должны предоставить Президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. И в этих условиях я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьёй 117 Конституции Российской Федерации Правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку", - сказал Д.Медведев.

В свою очередь В.Путин выразил удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты. "Не всё, разумеется, получилось, но всё никогда и не получается в полном объёме", - отметил Президент, и попросил исполнять обязанности в полном объёме до формирования Правительства в новом составе.

Также глава государства напомнил, что Д.Медведев был главой государства, президентом РФ, уже восемь лет он практически возглавляет Правительство, наверное, это самый длительный срок пребывания в этой должности в новейшей истории России.

"AK&M" от 15.01.2020
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