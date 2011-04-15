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16/01/2020
11:53

КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре М.Мишустина на должность премьера

КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Михаила Мишустина на должность председателя Правительства РФ. Как говорится в сообщении нижней палаты парламента, об этом заявил глава фракции Геннадий Зюганов.

"Учитывая, что наши требования по отставке Правительства, изменению Конституции в пользу повышения контроля над исполнительной властью со стороны законодательной выполнены, мы воздержимся от голосования за или против, но посмотрим в ближайшее время, какую программу и какой состав команды предложат Михаил Мишустин и Президент", — заявил Г.Зюганов.

Он отметил, что сейчас национальные проекты "выполняются на четверть, наполовину, провально".

"Это ему надо будет сидеть и определяться, с кем и какими средствами реализовывать эту программу. Пока ответы мы не можем услышать в силу того, что ему надо разбираться и согласовывать с Президентом", — указал Г.Зюганов.

"AK&M" от 16.01.2020
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