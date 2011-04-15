"Единая Россия" единогласно поддержала кандидатуру М.Мишустина на пост председателя Правительства РФ

"Единая Россия" единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя Правительства РФ. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



"Принято решение единогласно поддержать кандидатуру на должность Председателя Правительства РФ — Мишустина Михаила Владимировича, внесенную нашим национальным лидером, Президентом РФ Владимиром Путиным", — сообщил руководитель фракции "Единая Россия", заместитель председателя ГД Сергей Неверов.



В четверг, 16 января, состоялась встреча депутатов фракции "Единая Россия" с М.Мишустиным. "Мы послушали кандидата, задали интересующие нас вопросы, был высказан ряд поручений, которые, мы считаем, в рамках формирования Правительства необходимо обсуждать", — отметил он, добавив, что М.Мишустин "настроен на продолжение той выстроенной конструктивной работы, которая была с прежним Правительством, возглавляемым Дмитрием Медведевым.



С.Неверов напомнил, что в 14 часов на пленарном заседании ГД приступит к процедуре дачи согласия на назначение председателя Правительства РФ. В ходе пленарного заседания выступят представители всех фракций.



"AK&M" от 16.01.2020