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16/01/2020
10:53

"Единая Россия" единогласно поддержала кандидатуру М.Мишустина на пост председателя Правительства РФ

"Единая Россия" единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя Правительства РФ. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

"Принято решение единогласно поддержать кандидатуру на должность Председателя Правительства РФ — Мишустина Михаила Владимировича, внесенную нашим национальным лидером, Президентом РФ Владимиром Путиным", — сообщил руководитель фракции "Единая Россия", заместитель председателя ГД Сергей Неверов.

В четверг, 16 января, состоялась встреча депутатов фракции "Единая Россия" с М.Мишустиным. "Мы послушали кандидата, задали интересующие нас вопросы, был высказан ряд поручений, которые, мы считаем, в рамках формирования Правительства необходимо обсуждать", — отметил он, добавив, что М.Мишустин "настроен на продолжение той выстроенной конструктивной работы, которая была с прежним Правительством, возглавляемым Дмитрием Медведевым.

С.Неверов напомнил, что в 14 часов на пленарном заседании ГД приступит к процедуре дачи согласия на назначение председателя Правительства РФ. В ходе пленарного заседания выступят представители всех фракций.

"AK&M" от 16.01.2020
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